3 gün elektrik verilemedi, acil olmayan ameliyatlar durduruldu
3 gün aralıksız çalışan jeneratörlerde arıza meydana gelince Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde iddiaya göre acil olmayan ameliyatlar durduruldu, hastane yönetimi çalışanları enerji tasarrufuna çağırdı.
Zonguldak’ı etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile yaşanan elektrik kesintilerine Enerji-sa çözüm bulamadığı için Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde jeneratörler yetersiz kalmaya başladı.
Zonguldak yerel gazetesi ZHaber'de yer alan habere göre; 3 gün boyunca aralıksız çalışan jeneratörlerde de arızalar yaşanmaya başlayınca acil olmayan ameliyatların durdurulmasına karar verildi. Hastanede enerji tüketebilecek hayati olmayan her şey minimum düzeyde tutulacak veya hiç kullanılmayacak.
Hastane içerisinde personele bilgi vermek amacı ile yayımlanan duyuru şu şekilde:
“Hastanemiz ana enerji hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününden beri elektrik sağlanamamaktadır. Cumartesi gününden beri çalışmakta olan hastanemiz jeneratörlerinde ise aşırı yüklenme kaynaklı arızalar yaşanmaktadır. Bu nedenle sorun giderilene kadar aşağıdaki önlemlerin alınmasına karar verilmiştir:
1. Çok hayati olmayan tüm işlemler ve ameliyatlar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.
2. Hasta odaları haricinde kalorifer fanları kapalı tutulacaktır. Servislerde elektrikli ısıtıcı vs. yüksek miktarda elektrik tüketen hiçbir cihaz kullanılmayacaktır.
3. Radyoloji üniteleri sadece çok acil ve hayati hastalar için açık tutulacaktır.
4- Laboratuvarlar minimal kapasite ile çalıştırılacaktır.”
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