3 kilogram bonzaiyi gömdüğü yerden çıkarırken yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın uyuşturucuları gömerek sakladığı ve ticaretini yaptığını belirleyen jandarma, şüpheliyi uyuşturucuyu gömdüğü yerden çıkarırken suçüstü yakaladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında N.Ö. (28) isimli şüpheliyi takibe aldı.
1 aylık takip ile şüphelinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu sakladığı yerden alacağı saptandı. Huzur Mahallesi’ndeki bir tarlaya aracıyla giden N.Ö., toprağa gömülü 3 kilogram uyuşturucuyu çıkardığı sırada yakalandı.
Üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirilen N.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
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