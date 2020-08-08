3 kişi ellerindeki beyaz poşetle içeriye sokmak istedikleri materyallerle yakalandı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

6 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Recep Y., Salih D. ve Bekir K. isimli üç kişi, Ayasofya’nın Sultanahmet Mahallesi Atmeydanı Caddesi üzerinde bulunan 6 numaralı arama noktasından içeri girmek istedi.

Polis, giriş kapısında bulunan dedektörlerin sinyal vermesi üzerine Recep Y’nin elinde bulunan beyaz renkli poşeti açmasını istedi. Poşet açıldığında içinde 11 adet çeşitli figürde olan ve tarihi eser olduğu düşünülen materyaller görüldü.

Tarihi eser olduğu düşünülen materyallere polis tarafından el konuldu. Polis, gözaltına alınan üç arkadaşın, Ayasofya’nın yanına park ettiği aracı da aradı. Yapılan aramada tarihi eser bulmakta kullanılan metal bir dedektöre ulaşıldı.

‘TESLİM EDECEKTİK’

Sirkeci Polis Merkezi’nde ifadeleri alınan üç kişi tarihi eserleri bir gün önce 5 Ağustos Çarşamba günü Çatalca İnceğiz Mağaraları bölgesinde yaptıkları kazıda bulduklarını iddia etti. Bekir K’nin eski para meraklısı olduğunu belirten üç zanlı, buldukları tarihi eserleri Topkapı Müzesi’ne teslim etmek için bölgeye geldiklerini savundu.

KAFALAR KARIŞTI

Kafaları karıştıran bu olay akıllarda birçok soru işareti yarattı. İlk akla gelen Ayasofya’nın içinde bulunan tarihi eserlerin replikaları ile değiştirilmek istenmesi oldu. Üç ismin yanlarında getirdikleri 11 materyal ile Ayasofya’ya ne amaçla girmek istediklerini araştıran polis, “Bulunan materyaller sahte mi? Değilse ne yapılmak istendi” sorularına yanıt arıyor.

POŞETTEN ÇIKAN 11 MATERYAL

Recep Y. isimli zanlının elindeki beyaz renkli naylon poşet içinde bulunan materyaller:

1- Madeni boğa görünümünde, dört ayaklı, boynuzlu 1 adet heykel,

2- Madeni dinozora benzer 1 adet küçük boyutta hayvan heykeli,

3- Madeni kartal kafasına benzeyen 1 adet küçük boyutta heykel,

4- Madeni keçi görünümünde, boynuzlu (biri kırık) 1 adet heykel,

5- Madeni olduğu sanılan açık renkte, üzerindeki resim seçilemeyen 1 adet eski sikke,

6- Madeni iki başlı, dört ayaklı 1 adet küçük boyutta hayvan heykeli,

7- Madeni arkasında zincire takılacak kulp bulunan 1 adet küçük boyutta insan heykeli,

8- Madeni olduğu sanılan yuvarlak üzerinde kafa figürü olan 1 adet eski sikke,

9- Madeni iki ayağı üzerinde şaha kalkmış at heykeli,

10- Madeni elinde kılıç bulunan 1 adet insan heykeli,

11- Madeni küçük boyutta işlemeli 1 adet vazo.