3 kurumda yoğun mesai

12 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Büro Memur-Sen, SGK personelinin mesai ücreti dahi verilmeden cumartesi günleri çalıştırıldıklarına dikkat çekti. Kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmesine karşın SGK ve İŞKUR’da mesai 08.00-17.00 olarak devam ediyor. Sendikalar, bunun salgının yayılımını artıcağını ve ilerleyen günlerde kamu hizmeti verilmesinde sıkıntı yaratacağına dikkat çekiyor. Bu kurumlarda da diğer kamu kurumlarında olduğu gibi mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlenmesini istiyor. Sendikalar bu konuda Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK ve Türkiye İş Kurumu’na yazılı başvuruda da bulundu.