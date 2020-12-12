3 kurumda yoğun mesai
Sendikaların itirazlarına karşın SGK, İŞKUR ile vergi dairelerinde yoğun mesai devam ediyor. Alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin “torba yasa”, kısa çalışma ödeneği için yeniden başvuru alınmaya başlamasıyla birlikte iş yükü arttı.
Büro Memur-Sen, SGK personelinin mesai ücreti dahi verilmeden cumartesi günleri çalıştırıldıklarına dikkat çekti. Kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmesine karşın SGK ve İŞKUR’da mesai 08.00-17.00 olarak devam ediyor. Sendikalar, bunun salgının yayılımını artıcağını ve ilerleyen günlerde kamu hizmeti verilmesinde sıkıntı yaratacağına dikkat çekiyor. Bu kurumlarda da diğer kamu kurumlarında olduğu gibi mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlenmesini istiyor. Sendikalar bu konuda Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK ve Türkiye İş Kurumu’na yazılı başvuruda da bulundu.
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