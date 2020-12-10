3 Örümcek Adam aynı filmde buluşuyor
Tom Holland'lı Örümcek Adam 3 (Spider-Man 3) ile ilgili yeni gelişmeler resmi olarak açıklandı. Jon Watts'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı filmin oyuncu kadrosuna eski Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield ve filmdeki partnerleri Kirsten Dunst ile Emma Stone katıldı.
The Amazing Spider-Man 2'de Electro karakterine hayat veren Jamie Foxx ve 2000'lerin başında çekilen orijinal Spider-Man üçlemesinin Octopus'u Alfred Molina'nın Örümcek Adam 3'te (Spider-Man 3) yer alacağının kesinleşmesinin ardından, filmin kadrosuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
3 farklı Spider-Man serisinin 3 farklı yıldızını ve partnerlerinin bir arada yeni filmde rol alacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre eski Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield ve filmdeki partnerleri Kirsten Dunst ile Emma Stone filmin kadrosuna katıldı.
Andrew Garfield kesin olarak anlaşma imzaladığı belirtilirken Tobey Maguire henüz görüşme aşamasında olduğu kaydedildi.
Ayrıca Doctor Strange ve dolayısıyla Benedict Cumberbatch'i filmde yer alacak isimler arasında. İkili, filmin kötü adamı Electro'nun peşine düşecek.
Zendaya ve Jacob Batalon da seride yer almaya devam edecek.
Üçüncü filmin ardından Holland, Marvel ile olan yolculuğuna son verecek.
Sony, kendi Marvel evrenini yaratma aşamasında olduğu için karakter de yoluna Sony ile devam edecek.
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