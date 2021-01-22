3 yargı kararı üzerine Çelik’ten tek yorum: “Paralel Yargı”
AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında “ihlal” kararı vermesinin ardından bugün Canan Kaftancıoğlu ve Osman Kavala hakkında yaşanan gelişmelere dikkat çeken CHP avukatı Celal Çelik, yargıdaki paralel yapılanmaya dikkat çekti. Çelik, “ FETÖ’nün daha önceki taktiklerini kullanan bu grup, ‘AYM’ye karşı hala güçlüyüz’ demek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Dün Anayasa Mahmkemesi, (AYM) CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez "hak ihliali" verdi. AYM'nin bu kararının ardından bugün yargıda dikkat çeken 2 olay yaşandı.
KAFTANCIOĞLU VE OSMAN KAVALA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin olayda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.
Bu iddianamenin hemen ardından İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı'na ilişkin davada yargılanan, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik
“FETÖ’YÜ İYİ İZLEMİŞLER”
Kaftancıoğlu ve Kavala'ya yönelik bu kararlara dikkat çeken CHP'nin avukatı Celal Çelik, "yargıdaki paralel yapılanma"ya dikkat çekti.
Söz konusu karar ve gelişmelerin yargıdaki paralel yapılanma tarafından organize edildiğini ifade eden Çelik, "Bunlar FETÖ taktikleri. Zamanında o taktikleri çok iyi izlemiş kişiler, bugün bunları muhaliflere karşı kullanıyor. " dedi.
“AYM’YE KARŞI BİZ HALA GÜÇLÜYÜZ”
CHP'nin İstanbul'da kazandığı ikinci zafere dikkat çeken Çelik, "Hatırlarsanız tam İstanbul zaferinin yıl dönümünde Canan Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı. AYM'nin Berberoğlu hakkında ikinci kez hak ihlali vermesinin ardından bugün hem Kavala ve 9 sanığın beraat kararının bozulması hem de Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame, yargıdaki paralel grubun 'biz buradayız, direniyoruz' demesi anlamına geliyor. FETÖ’nün daha önceki taktiklerini kullanan bu grup, ‘AYM’ye karşı hala güçlüyüz’ demek istiyor” dedi.
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