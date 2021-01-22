AYM, CHP’li Berberoğlu için ikinci kez ‘Hak ihlali’ kararı verdi

22 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez “hak ihlali kararı” vermesini, “Yerel mahkemenin bu kararı uygulamayacağını düşünmüyorum. Çünkü o zaman büyük bir suç işlemiş olur. Kararların uygulanmaması, ülkedeki hukuk güvenliğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını da sarsar” sözleriyle yorumladı. Erkek, AYM’nin kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“AYM’nin ikinci kez hak ihlali kararı vermek zorunda kaldığına” dikkat çeken Erkek, bu karar sonrasında yerel mahkemenin artık, “Bu kararı uygulamıyorum” deme hakkının bulunmadığını ifade etti.

‘GÖREVE BAŞLAMALI’

AYM’nin kararlarının uygulanmaması halinde, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olamayacağının” altını çizen Erkek, şunları kaydetti: “Bugün hukuk kararları uygulanmadığı için ülkede ekonomik kriz derinleşiyor. Onun için ülkeye yatırım yapmak isteyenler kendilerini güvende hissetmiyor. Çünkü bir ülkeye yapılacak yatırımların en büyük güvencesi hukuktur. Berberoğlu özelinde baktığımız zaman da Berberoğlu’nun siyasette bulunma hakkı elinden alındı. Şimdi AYM’nin vermiş olduğu ikinci karar da bunu doğrular nitelikte. Mahkûmiyetini de ortadan kaldıracak bir karardır bu. AYM’nin ikinci kez bu kararı almak zorunda kalması hukuk ve demokrasi ayıbıdır.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Vekilliği düşmüş sayılmıştı. Enis Berberoğlu yeniden yargılanma süreci başlanması beklemeden Meclis’teki yerini alıp görevine başlamalıdır” dedi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

AYM Genel Kurulu, Berberoğlu’nun AYM kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruyu görüştü. Mahkeme, 17 Eylül 2020 tarihinde Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmüş ve oybirliğiyle hak ihlali kararı vermişti.

Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmiş, ancak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM’ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM, Berberoğlu’nun yaptığı ikinci bireysel başvuruda da oybirliğiyle hak ihlali kararı verdi. Kararda, anayasanın “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını” düzenleyen 67’nci ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını” düzenleyen 19’uncu maddelerinin ihlal edildiğine hükmedildi. Kararın bir örneği, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

‘KARAR KÜPE OLSUN’

Kırşehir’de esnaf ve çiftçi temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “AYM kararı iki açıdan önemli. Birincisi adaleti sağlaması, bir haksızlığı gidermesi; ikincisi ise bozulan adalet düzeninin tekrar inşası için umarım kararı uygulamayan hâkimlerin kulağına küpe olur. Eğer adalet, yargı sistemi bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor” dedi.