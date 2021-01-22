Canan Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin olayda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

ANKA
22 Ocak 2021 Cuma, 14:29
Canan Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Kaftancıoılu hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.


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