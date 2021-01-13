30. Gotham Ödülleri sahiplerini buldu: En iyi film ‘Nomadland’

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:50

Bağımsız filmler için ödül sezonundaki en önemli duraklardan biri olan olan Gotham Ödülleri’nin 30’uncusu dün düzenlenen dijital törenle sahiplerini buldu.

Venedik ve Toronto film festivallerinden ödülle dönen, önümüzdeki Oscar yarışının kilit yapımlardan olması beklenen “Nomadland”, en iyi film ve seyirci ödüllerinin sahibi oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülü “Miss Juneteenth” filmindeki performansıyla Nicole Beharie’nin, en iyi erkek oyuncu ödülü ise “Sound of Metal” filmindeki performansıyla Riz Ahmed’in oldu.

Öte yandan gecede dağıtılan Tribute ödülleri Chadwick Boseman, Jeffrey Wright ve Ryan Murphy’e verildi. Tüm oyuncu kadrosunun ödüllendirildiği ensemble (en iyi toplu performans) ödülü ise “The Trial of the Chicago 7¨ın oldu.

30. Gotham Ödülleri’nin tam kazanan listesi şu şekilde:

En İyi Film: “Nomadland”

En İyi Uluslararası Film: “Identifying Features”

En İyi Belgesel: “A Thousand Cuts ve Time”

En İyi Senaryo: Radha Blank (The 40-Year-Old-Version) ve Dan Sallitt (Fourteen)

En İyi Erkek Oyuncu: Riz Ahmed (Sound of Metal)

En İyi Kadın Oyuncu: Nicole Beharie (Miss Juneteenth)

Çıkış Yapan Yönetmen: Andrew Patterson (The Vast of Night)

Çıkış Yapan Oyuncu: Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami)

Çıkış Yapan Dizi (Uzun Format): “Watchmen”

Çıkış Yapan Dizi (Kısa Format): “I May Destroy You”

Seyirci Ödülü: “Nomadland”