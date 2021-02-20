30 gündür vaka görülmeyen ilçede hasta sayısı sıfıra düştü
Batman'ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde, son 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfırlandığı belirtildi.
Koronavirüsü salgın tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların kurallara uymasıyla Batman’ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde son 30 gündür Covid-19 vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfıra ulaştığı belirtildi.
İlçe sakini Cemal Şimşek, artan koronavirüs vakaları sonrası alınan sıkı tedbirlerle bu sonuca ulaşıldığını ifade ederek “İlçe halkının da tedbirlere riayet etmesiyle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Yapılan denetimler nedeniyle de Kaymakam Mevlüt Şekerci’ye teşekkür ederim” dedi.
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