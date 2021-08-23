30 haftalık hamile olan Bergüzar Korel Covid-19 aşısı oldu: 'Geleceğimiz ve çocuklarımız için'

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:10

Üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu ünlü Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Covid-19 aşısı olduğunu duyurdu.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AŞI OLDUM"

“Açık konuşacağım” diyerek sözlerine başlayan Bergüzar Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım.

Han’ı doğurup eve geldikten sonra pandeminin başlaması, evden hiç çıkmamak, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı…

Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik… Çok yoruldum.

Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün aşı olmaya karar verdim. 30. haftadayım.

Bu süreçten en çok etkilenenler okul sürecindeki çocuklar oldu. Unutmayın bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun.

Ben en başta geleceğimiz ve çocuklarımız için oldum bu aşıyı."

Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesi için gün sayıyor.Oğulları Ali ve Han'dan sonra bu defa kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, kızının adının ise Leyla olacağını duyurmuştu.