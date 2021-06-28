Bergüzar Korel’den hayranlarına 'fotoğraf' ricası: Bu benim hiç hoşuma gitmiyor
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, gizli bir şekilde fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip, birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur" sözleriyle hayranlarına çağrıda bulundu
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yayımladığı videoda hayranlarına seslenerek, gizli bir şekilde veya uzaktan fotoğraf çekilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.
Hayranlarından bunun yerine 'yanına gelerek fotoğraf çektirmelerini' rica eden Korel, şunları söyledi:
"Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip, birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin, birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim. Güzel bir hatıra kalsın. Ne dersiniz?"
2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. İki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.
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