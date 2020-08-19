30 metrekarede 30 öğrenciye hafızlık eğitimi

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Pandemi nedeniyle geçen yıl sekteye uğrayan okulların bu yıl açılacağı tarih tartışılırken Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kursları önlemlerin dışında tutuldu. Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan “Zeytinliova Hafızlık Merkezi” kursu, yeni eğitim öğretim dönemi için yüz yüze eğitimlere başladı.

Burada eğitim görecek çocuklar yatılı kurs binasına test yapılmadan alındı. 30 metrekarelik mescitlerde 30 öğrenci, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan eğitim görüyor. Akhisar Müftüsü, kontenjanın yarıya düşürülerek eğitime başlandığını, açılışın il sağlık müdürlüğünün bilgisi dahilinde olduğunu savundu. İlçe kaymakamı ise kursun açılışına ilişkin bilgisi olmadığını, başında bulunduğu ilçe hıfzıssıhha kurulunun bu yönde bir kararının bulunmadığını söyledi.

‘İNSAN HAYATIYLA OYNANIYOR’

Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, kurs açılışının salgına karşı risk oluşturduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların 21 Eylül’de açılıp açılmayacağının henüz kesin olmadığını, salgının büyüyebileceğini ifade eden Bakıroğlu, “Bakanlık bir sınıfta 14 kişinin bulabileceğini söylerken burada 30 öğrenci 30 metrekarede bulunuyor. Bu durum ülkenin gerçekleriyle örtüşmemektedir” dedi.

Akhisar’ın salgının başından bu yana en çok vaka görülen yerlerden biri olduğunu anımsatan Bakıroğlu, “Türkiye’nin her yerinde vaka sayıları artıyor, sistemin tıkanma noktasına geldiğinden bahsediliyor. Salgında neredeyse başladığımız noktaya geldik. Manisa’da da durum böyle; 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar getirildi, yeni tedbirler uygulanıyor. Hal böyleyken bu kursun açılmasına karar vermek akıllara zarardır. Pandemi döneminde bu koşullarda eğitim vermek insan hayatıyla oynamaktır. Bu yanlıştan mutlaka dönülmesi lazım” ifadesini kullandı.

TABİP ODASI: RİSK BÜYÜK

Kursun açılmasının yasal bir zemininin bulunmadığını vurgulayan Manisa Tabip Odası Başkanı Şuhut Duran, o koşullarda verilecek eğitimin risk oluşturacağını kaydetti. Duran, kursta pandemi koşullarına uygun bir ortam oluşturulmadığını vurgulayarak “Hiçbir onay almadan böyle bir kursun açılmasını doğru bulmuyoruz. Denetimin sağlık müdürlüğünde olması gerekiyor. Sonuçta burada çocuk yaşta öğrenciler bulunuyor, oto kontrolü sağlayacak durumda değiller. Bu koşullarda eğitim verilmesi çocukların sağlığı ve toplum sağlığı açısından büyük risk yaratacaktır” diye konuştu.