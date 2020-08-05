"30 sene devlet memuruydum, pazarcı oldum"

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in ziyaret ettiği pazarcı, “30 sene devlet memurluğundan sonra pazarcılığa başladım. Alan satan yok. Vatandaşın parası olmadığından her şey tezgahta kaldı. Bunu Ankara’dakilerin duyması gerekiyor” diye yakındı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:54
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CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in ziyaret ettiği pazarcı, “30 sene devlet memurluğundan sonra pazarcılığa başladım. Alan satan yok. Vatandaşın parası olmadığından her şey tezgahta kaldı. Bunu Ankara’dakilerin duyması gerekiyor” diye yakındı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur'da pazarcılık yapan bir emekli memuru ziyaret etti. Emekli memur, 30 yıl yaptığı görevinin ardından pazarcılığa başladığını söyledi. Pazarındaki sebzelerin fiyatlarını aktararak, şunları söyledi:

“Alan satan yok. Vatandaşın parası olmadığından her şey tezgahta kaldı. Bunu Ankara’dakilerin duyması gerekiyor. Siyaset yapmıyorum. Sizinle aynı parti ve görüşten değiliz. Fakat sizler buraya kadar gelmişsiniz, bizim sesimizi duyurmanızı temenni ediyoruz.” 


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