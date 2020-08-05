"30 sene devlet memuruydum, pazarcı oldum"

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:54

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in ziyaret ettiği pazarcı, “30 sene devlet memurluğundan sonra pazarcılığa başladım. Alan satan yok. Vatandaşın parası olmadığından her şey tezgahta kaldı. Bunu Ankara’dakilerin duyması gerekiyor” diye yakındı.

