CHP'li vekil tek tek sıraladı

03 Mart 2021 Çarşamba, 16:35

Faizsiz konut şirketlerinin BDDK çatısı altına alınmasını öngören Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

AKP’nin finanszede sorunu çözmekten çok uzak olduğunu Genel Kurul’da söyleyen Tacettin Bayır, AKP’nin son yıllarda yaptıklarıyla tarihe geçtiğini savundu.

CHP'li Bayır şöyle konuştu:

“Eğitimi yapboz tahtasına çevirerek, tarihe geçtiniz. Üniversiteleri bilim yuvası olmaktan çıkarıp medreseye dönüştürerek, üniversite kapılarına kelepçe takıp öğrencileri içeri almayarak, yurt yapmayıp, gençlerimizi cemaat ve tarikatlarına kucağına iterek, YÖK’e ve üniversite yönetimlerine AKP’li yandaşlarınızı atayarak, Atatürkçü düşünce topluluklarının etkinliklerini engelleyerek, başka insanların hakkını gasp edip, liyakat sistemini kaldırarak, eş dost akraba, dayı yeğen atamalarıyla tarihe geçtiniz. 80 yılda oluşan 131 milyar dolarlık borcu, 18 yılda 304 milyar dolara çıkartarak tarihe geçtiniz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘TC’ kısaltması, Atatürk resimleri ve ‘Ne mutlu türküm diyene’ ulusal birliğimizin çimentosu olan sözleri, kurum adlarından, web sayfalarından, dağlardan taşlardan silerek, ulusal andımızı kaldırarak, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi ulusal bayramlarımızın kutlanmasını sudan nedenlerle yasaklayarak, 10 Kasım’da Anıtkabir’i bakıma alıp, ziyaretçilere kapatarak tarihe geçtiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın tartışılması mümkün olmayan ilk 4 maddesini tartışmaya açarak tarihe geçtiniz. Yasama, yürütme ve yargı erkini tek kişide birleştirerek, tek adamlı ‘parti devleti’ kurarak, anayasal rejimi ilgilendiren çok önemli yasaları bile, Meclis’e tek adam tarafından torbaya atılıp, tasarı değil, teklif yöntemiyle getirerek, yargı ve hukuk sistemine yaptığınız müdahaleler ile adalet kavramının yok sayıp, talimatlar ile ayar verdirerek, seçimleri gizli oy açık tasnif yerine açık oy gizli tasnife dönüştürerek tarihe geçtiniz.

Yetmedi, yasaların soyut, genel ve nesnel olması evrensel ilkesinden vazgeçilerek, kişiye özgü yasalar çıkararak tarihe geçtiniz. Yoksulluğu ve işsizliği arttırarak, mutfaktaki yangını büyüterek tarihe geçtiniz.”