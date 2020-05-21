31 milyon kadın işini kaybedebilir

21 Mayıs 2020 Perşembe, 10:25

Citigroup Inc. tarafından yapılan yeni bir analize göre, kadın çalışanların koronavirüs pandemisi süresince iş gücünden izole edilmeleri küresel büyümenin 1 trilyon dolar azalmasına sebep olabilir.

Kırılgan sektörlerdeki 31 milyonu kadın işini kaybetme tehlikesi yaşarken bu sayı erkeklerde 13 milyon oldu. Bu fark kadınların küresel anlamda kriz zamanlarında işlerini kaybetme risklerinin daha fazla olduğunun altını çizdi.

Citigroup tarafından yapılan bu analiz muhtemelen rakamların daha fazla olduğu dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'i kapsamıyor.

Citi pandemi sırasında işten çıkarmalar açısından kırılgan olan sektörlerde 220 milyondan fazla kadının çalıştığını bildi.

Analizde bu kırılgan sektörlerin altısında çalışan 31 milyon kadının işini kaybetmesinin reel küresel büyümeden 1 trilyon dolarlık kayıp anlamına geldiği bildirildi.

İŞSİZLİK SİGORTASI BAĞLANMALI

Politika yapıcılar konuya ilişkin, "geleneksel işçi olmayanlara işsizlik sigortası sağlanması, küçük işletmeler için finansal destek sağlanması ve pandemiden etkilenen işçilere doğrudan ödeme yapılması, kadınların özel iş gücüne katılımını desteklemek için kamu sektörü ve özel sektör çabaları ile ilgili istatistiklerin toplanması ve daha bir takım adımların bulunduğu plan önerisinde buludu.

Citi ekonomistleri, "Koronavirüs pandemisinden önce kadınların iş gücüne katılımlarını desteklemek için yapılan bir takım uygulamaların dahi koronavirüs sonrası düzen için daha uygun olduğu" görüşünü paylaştı.