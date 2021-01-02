33 ilde operasyon: 267 gözaltı

02 Ocak 2021 Cumartesi, 11:07

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ülke genelinde, terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde operasyon düzenlendi. Söz konusu açıklamada "dini istismar eden terör örgütleri" ifadesinin kullaılması dikkat çekti.

Operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 kişi gözaltına alındı. Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı yabancı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu kişi, gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerle bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda; 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilo amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



