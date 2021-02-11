34 yaşındaki Ryan Donk'a milli takım sürprizi
Galatasaray'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un Surinam Milli Takımı'nda oynamasının önü açıldı.
Galatasaray forması giyen Ryan Donk'a Surinam Milli Takımı'nın yolu açıldı.
Telegraaf'ın haberine göre, geçmişte Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Surinam asıllı futbolcular için FIFA'dan karar çıktı. Ryan Donk'un da aralarında bulunduğu futbolcular için Surinam Milli Takımı'nın kapısı açıldı.
Ryan Donk daha önce Hollanda U21 takımıyla 23 maça çıkmıştı. Verilen karar neticesinde Ryan Donk'un dışında Miquel Nelom, Mitchell Donald, Diego Biseswar ve Kelvin Leerdam da Surinam Milli Takımı'nda forma giyebilecek.
Daha önce Nigel Hasselbaink, Dion Malone, Ryan Koolwijk, Roland Alberg, Myenty Abena, Ishan Kort ve Damil Dankerlui gibi oyuncular da Surinam Milli Takımı'nda forma giyme hakkını kazanmıştı.
2021 CONCACAF Gold Cup'a katılma hakkı kazanan Surinam tarihinde ilk kez bu turnuvada mücadele etmeye hazırlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki
- Faşistler uzaya uçtu da neden tutunamadı?
Video Haberler
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
En Çok Okunan Haberler
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki
- Faşistler uzaya uçtu da neden tutunamadı?