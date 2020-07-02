350 fil, gizemli bir şekilde öldü

Afrika'nın güneyindeki Botsvana'da son iki ay içinde 350 fil, "eşi görülmemiş" bir şekilde yaşamını yitirdi.

BBC TR
02 Temmuz 2020 Perşembe, 22:39
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Okavango deltasında yaşanan gizemli fil ölümleri ile ilgili olarak Botsvana hükümetinin araştırma yürüttüğü belirtiliyor. Ancak Mayıs ayından bu yana yaşanan ölümlerin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Botsvana, fil nüfusu bakımından Afrika'da üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere merkezli çevreci bir organizasyon olan Ulusal Park Kurtarma'dan Dr Niall McCann, ülkedeki meslektaşlarının havadan yaptıkları bir gözlem uçuşu sırasında kadavralara rastladığını aktardı.


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