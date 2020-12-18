36 yıl sonra yine Karagümrük!

18 Aralık 2020 Cuma, 21:26

Galatasaray, Karagümrük'e takıldı..

Oysa Sarı-Kırmızılılar, son haftalarda istim üzerindeydiler. Lig, kupa derken seriye bağlamışlardı.

Hatta BAY geçtikleri, maç oynamadıkları haftalarda bile rakipler puan kaptırınca avantajlarını korumuşlardı.

Ne var ki, Karagümrük deplasmanında sihirleri sona erdi.

Son bölüme kadar oynamadılar.. Oynamak istemediler. 3-5 dakikalık çaba da işe yaramadı!

Evet sakatlar vardı, evet hastalar vardı, evet son dakikada birileri koronavirüse yakalanmıştı, ama Galatasaray bundan daha eksik kadrolarla maç kazanıyordu.

Bir ilk yarı oynadılar evlere şenlik. Kaleyi bulan şutları, isabetli ortaları yoktu. Topa hakimiyeti de Karagümrük'e verince kontrol ellerinden gidiverdi. Aslında Karagümrük bu Galatasaray önünde ilk yarıda golü atmıştı ama Koray ofsayta takılacaktı. Özellikle Koray ve Biglia'nın orta alanı parsellemesine engel olamadılar. Son haftaların flaş ismi Taylan sanki kayıplardaydı. Keza Emre Kılınç ile Emre Akbaba'ya da bir şeyler olmuştu. Oğulcan ise onları da aratır durumdaydı. Kenarlardan da istenen ortalar gelmeyince son haftaların flaş golcüsü Diagne suskunları oynadı.

2. yarıda bu görüntü değişir mi derken, Karagümrük golle başladı son bölüme. Kademe hatası da vardı, dikkat dağılması da.

1-0 sonrası toparlanmak istediler, Belhanda, Arda, Ömer, Omar oyuna dahil oldular. Pozisyon da buldular, ama top çerçeveyi bulmadı.

Final pasları kötüydü, şut tercihleri kötüydü.

Taa ki, kulübeden gelen Ali Yavuz'un Diagne'ye aktarıp Senegalli golcünün Karagümrük defansınca yere indirildiği ana kadar. Hakem penaltıyı verdi, Diagne skoru eşitledi.

Sadece geceyi kurtaracaklardı ki, galibiyeti ararken yenik duruma düştüler 100. dakikada. Üstelik Karagümrük 10 kişiyken attı golü. Demek ki takım savunması ve oyun disiplini kaybolmuş!

Eğer Ali Yavuz takımı ateşlemese inanın gol de atamazlardı! Çünkü sorumluluk alması gereken usta ayaklar halı saha kıvamında oynadı, orumluluk alanların da kalitesi yetmedi!

Galatasaray'ın bu geceki oyun şablonunda da bir gariplik vardı! Diagne gibi uzun bir golcü varken topu ceza alanına ortalamıyorlar, hatta Donk'u ileri aldıkları bölümde bile (çift santrfora geçtikleri anda) orta yapmaktan imtina ettiler!

Sonuçta 3 puan gitti. Avantaj gitti, en önemlisi takım oyunu unutuldu. Galatasaray toparlar mı? Elbette, ama bazı taşların yerine oturması gerek. Taylan'ın durduğu anlara çözüm üretmeliler!

Karagümrük için de bir paragraf; 36 yıl önce Kadıköy'deki maçta yenmişlerde Galatasaray'ı, sanırım skor yine 2-1'di, şimdi bir kez daha mağlup ettiler. Aradan neredeyse bir ömrün yarısı geçtikten sonra..

Ne diyelim, kutlamak gerek İstanbul'un kırmızı-siyahlılarını!