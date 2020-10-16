37 yıllık çift evliliğin sırrını açıkladı: Aynı kıyafetleri giymek
37 yıldır birlikte olan Pakistanlı çift, uzun süreli evliliklerinin sırrının birebir aynı kıyafetleri giymek olduğunu söyledi.
Pakistan'ın doğusunda, son 37 yıldır her gün eşleşen kıyafetler giymeleriyle ünlenen Muhammed Nasir ve eşi Shagufta'nın paylaştığı Facebook profilinin ismi "Faysalabad Çifti".
Şimdi 38 yıldır birlikte olan çift, her daim renkleri uyumlu şalvar ve tunik giymekle ilgili eşsiz fikri bulmanın birinci yıllarını aldığını söylüyor.
Muhammed Nasir, Shagufta Nasir
Pakistan'daki Samaa TV'e verdiği röportajda Shagufta Nasir, "İlk yılı bunu düşünerek geçirdik çünkü kimsenin yapmadığı ve başka hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yapmak istedik" dedi.
Çift ayrıca, giyecekleri kıyafetin türüne karar vermek için zaman ayırdıklarını belirtti. Shagufta, "Kıyafetler hem erkeklere hem de kadınlara yakışacak şekilde olmalı. Temel kararlar alındıktan sonra geriye kalan tek şey çeşitli bir gardırop bulmaktı, hem de iki tane" ifadelerini kullandı.
Shagufta, "Alışverişe ikimiz birlikte gidiyoruz" dedi ve ekledi:
"Bazen nakış yapıyorum ama zorlandığımda kocam da işe girişiyor. Ve bu şekilde, elbiselerimizi birlikte tasarlıyoruz."
Benzersiz olma hedefiyle yola çıkan çift, 37 yıl sonra artık başka birilerinin onlardan ilham alacağını ve izlerinden gideceğini umduğunu söylüyor.
Ayrıca, hikayelerini uluslararası bir kitleye duyurmuş olmaktan da memnunlar. Muhammed, "Giyim tarzımız dünyaya bir mesaj" dedi.
Kaynak: Independent Türkçe
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