438 siteye erişim engeli getirildi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı olduğu tespit edilen 438 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca erişime kapatıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından yasadışı bahis, oltalama (phishing) ve müstehcen içerikli paylaşımların erişiminin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda yılın ilk 2 ayı içerisinde ABD, Taiwan ve Hollanda gibi ülkelerin üzerinden Türkçe yayın yapan 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Bunlardan 197'inin "müstehcen", 226'sının "yasadışı bahis", 15'inin "oltalama" (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran siteler olduğu belirtildi.
Sözkonusu siteler, 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli olarak erişime engellendi.
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