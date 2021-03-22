438 siteye erişim engeli getirildi

22 Mart 2021 Pazartesi, 14:10

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından yasadışı bahis, oltalama (phishing) ve müstehcen içerikli paylaşımların erişiminin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yılın ilk 2 ayı içerisinde ABD, Taiwan ve Hollanda gibi ülkelerin üzerinden Türkçe yayın yapan 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Bunlardan 197'inin "müstehcen", 226'sının "yasadışı bahis", 15'inin "oltalama" (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran siteler olduğu belirtildi.

Sözkonusu siteler, 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli olarak erişime engellendi.