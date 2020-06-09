39 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi

09 Haziran 2020 Salı, 12:45

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman, 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikte koronavirüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı.

Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.