4 ay sonra okuldalar

03 Mart 2021 Çarşamba, 05:17

Yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim tüm okulöncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde; yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise okulöncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda seyreltilmiş olarak başladı.

