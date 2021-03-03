4 ay sonra okuldalar

Yeni kontrollü normalleşme süreci ile eğitim kurumlarında 4 ay aranın ardından yüz yüze eğitim başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 05:17
4 ay sonra okuldalar
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Yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim tüm okulöncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde; yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise okulöncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda seyreltilmiş olarak başladı. 


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