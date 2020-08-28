4. Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:09

Türkiye’nin farklı noktalarından gelerek Beylikdüzü’nde buluşacak olan sahafların koleksiyonlarının yer alacağı festival boyunca, içlerinde plakçıların da bulunduğu 27 sahaf, 14.00 ve 22.00 saatleri arasında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde ziyaretçilerle buluşacak.

Festival süresince ayrıca, 21.15-22.00 saatleri arasında 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenecek kitap mezatlarında, birçok eser açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.

SAHAF SÖYLEŞİLERİ

Moderatörlüğünü Ümit Nar’ın üstlendiği Sahaf Söyleşileri’nde ise

Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz ve Harun Küçük “Osmanlı'da Bilim”;

Ersin Şen “Anadolu'da Masallar ve Şahmaran'ın Yolculuğu”;

Seval Şahin ve Fatih Artvinli “İçeriden Sesler, Sessizlikler: Tımarhanede Sanat ve Edebiyat";

Emin Nedret İşli ve Lütfi Seymen “Sahaflık Tarihi Üzerine Notlar”;

Sibel Öz “Bizi Bize Sevdiren Sevgili: Adile Naşit”;

Osmantan Erkır “Mustafa Kemal’in İstanbul Ziyareti” başlıklı söyleşiler gerçekleştirecek.

Söyleşilerde 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri boyunca 19.00 – 19.45 saatleri arasında izleyicilerle buluşacak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Festivalde, sahaf stantlarının bulunduğu alanın her iki giriş ve çıkış noktalarında ayaklı dezenfektanlar bulunacak. Stantları ziyaret eden yurttaşlara kitapları incelerken teması önlemek amacıyla eldiven verilecek. Maskesiz girişin yasak olduğu stant alanında ayrıca maske dağıtımı da yapılacak.