4. Edremit Kitap Fuarı başladı: Kitaplar insanı, insan dünyayı değiştirir

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:48

4. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Belediye Tesisleri’nde büyük bir coşkuyla başladı. Binlerce kitapseverin katıldığı açılışa, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Barış Doster, Ahmet Ümit, Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Necdet Saraç’ın yanısıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, önceki dönem miletvekili Mehmet tüm, CHP PM Üyesi Semra Dinçer, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Burhaniye Belediye Ali Kemal Deveciler, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balya Blediye Başkanı Orhan Gaga da katıldı.

ARSLAN: KİTAP OKUYANLAR ZEYTİNYAĞI GİBİ HEP ÜSTTE



“Edremit Belediyesi olarak ölmez ağaç zeytinin gölgesinde barışı ve kardeşliği, aklı ve bilgiyi büyütmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki; kitaplar zeytin misali bereketli, kitap okuyanlar zeytinyağı gibi hep üstte, kitap yazanlar ise zeytin ağacı gibi ölümsüzdürler. Unutmayalım; kitaplar insanı, insan dünyayı değiştirir. Kitaba ne kadar yakın durursak, medeniyetimiz de o kadar yükselir” diyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “ deyim yerindeyse bütün Türkiye’yi, Edremit’te kitapla buluşturan bu fuara, bütün kitapseverleri davet ediyorum” dedi.

PROF. DR. BARIŞ DOSTER: ÖZELEŞTİRİ GEREKLİ

"Dünya da ülkeler tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber ediyorlar" diyen gazetemiz yazarı Doster, "Devletler orman yangınları ile mücadelede bütün olanakları ile çabalıyorlar. Dünyada orman yangınlarına baktığımızda yaklaşık aynı dönemde yanıyorlar, muhtemelen küresel iklim değişikliği ile bir alakası var. Türkiye son iki haftadır orman yangınlarına karşı çaresiz. Sorumluların istifa mekanizmasını devreye almasını daha ne kadar bekleyeceğiz. Bir ulusal seferberlikle kararlı, tutarlı birazda acımasız bir özeleştiri vermeden biz bu orman yangınları ile mücadele edemeyiz" dedi.

AHMET ÜMİT: EDREMİTLİ SABAHATTİN ALİ’YE SELAM OLSUN

4. Edremit Kitap Fuarı’nın açılışında son romanı ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’nden bahseden yazar Ahmet Ümit, “Kayıp Tanrılar Ülkesi’nde roman Berlin’de başlıyor. Berlin’de ki kahramanlar Edremit Koca Seyit Havalimanına inerek Bergama’ya gidiyorlar. Asında doğrudan romanın içerisinde Edremit yer alıyor. Edremit’ten bahsedince Sabahattin Ali’den bahsetmek gerekiyor. Bu romanda tıpkı Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sı gibi Berlin’de geçen bir roman. O yüzden Edremit’te, Sabahattin Ali’ye selam ediyorum” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: HURAFELERİN YERİNİ BİLİM ALSIN

Açılışta konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bütün yerel yönetimlerin farklı etkinlikler ve festivaller düzenlediğini belirterek “Hepsi çok kıymetli ama her halde bir kitap fuarı kadar anlamlı, kıymetli, sosyal demokrat bir belediye başkanına yakışır başka bir etkinlik yoktur. Daha çok okunsun, daha çok bilgi olsun; ezberlerin, dogmaların, hurafelerin yerini bilim alsın, bilgi alsın diye ümit ediyoruz” dedi.

UĞUR DÜNDAR: ORMANLARI HAVA KUVVETLERİ KORUSUN

Duayen gazeteci Uğur Dündar da orman yangınları ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Nasıl bir ordu karşısında ki düşmana karşı cephanesiz savaşamazsa orman yangınlarına karşıda elinizde yeterli uçak ve helikopterleriniz yoksa, var dedikleriniz uçamıyorsa, geçmiş yılarda kullandığınız ve bu coğrafyaya uygun olduğu tüm havacılar tarafından dile getirilen Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanılamaz hale getirmişseniz, o zaman böylesine bir yangın felaketi ile baş edemezsiniz. Nasıl ki sınırlarımızı beklemek ihale ile mümkün olamazsa ormanların korunması da ihale ile mümkün olmaz. Madem Türk Hava Kurumu’nu çalıştırmayacaklar. O halde ormanlarımızın korunmasını da Türk Hava Kuvvetlerine versinler. Kurban derilemizi de tarikatlar şunlar bunlar almasınlar, Türk Hava Kuvvetleri alsın. Onunla yatırım yapsın. Nasıl ki göklerimizi koruyorsa, ormanlarımızı da korur. Bu saçma sapan ihale sistemi bu acı derslerden sonra biran önce ortadan kalkar diye düşünüyorum” dedi.

BARIŞ YARKADAŞ: BAKANIN ORMAN KÖYLÜSÜ KADAR BİLGİSİ YOK



"Tarım Bakanı Türkiye’nin gelmiş geçmiş en başarısız 5 bakanından birisi" diyen Yarkadaş, "Orman bakanı ormancığını bilmiyor. Bir orman köylüsü kadar orman bilgisi olmadığı ortada. Daha önce tarımı bitirmişlerdi. Bu bakan döneminde ormanı da bitirdiler. Tarım ve Orman Bakanlığı var ama tarım yok, orman yok" ifadelerini kullandı.

FUAR 17 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

17 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek 4. Edremit Kitap Fuarı’nda Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Hakan Mengüç, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın, Işık Öğütçü gibi edebiyatçılar, Merdan Yanardağ, Serhan Asker, Nebil Özgentürk, Sinan Meydan, Tuncay Mollaveyisoğlu, Deniz Zeyrek, Murat Ağırel, Saygı Öztürk gibi gazeteciler söyleşilerle, imza günleriyle yer alacak.