4 ilde parsel parsel satış

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Yerel yönetimlere kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek amacıyla kurulan İller Bankası (İLBANK), çeşitli kentlerdeki 22 taşınmazını daha satışa çıkardı. 181 bin 60 metrekarelik taşınmazlar için istenilen muhammen bedel toplamı da 641.7 milyon lira. Büyük bölümü konut ve ticaret alanı taşınmazların satışa çıkarılması tepki çekti.

Banka, Türkiye Cumhuriye-ti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1933 yılında “Belediyeler Bankası” adıyla kuruldu.

2018 ve 2019’da da taşınmazlarını satışa çıkaran İLBANK, İstanbul, Ankara, Samsun ve Van’daki 22 taşınmazını daha açık artırma ile satışa çıkardı. İhale 17 Temmuz saat 15.00’te İLBANK Genel Müdürlüğü’nde.

Satışa çıkarılan yerler Ankara Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul Beylikdüzü, Silivri, Zeytinburnu, Samsun Atakum ve Van Tuşba’da. Satışa çıkarılan taşınmazların en küçüğü İstanbul Silivri Selimpaşa’da 2 bin 583 metrekare, en büyüğü ise 40 bin 881 metrekare ile Ankara Yenimahalle Orman Çiftçliği’nde.

Vadeli olarak satın alma talep edilmesi halinde ise arsa bedelinin yüzde 20’lik kısmı sözleşme imzalanmadan önce, kalan yüzde 80’lik kısmı ise aylık taksitler halinde 48 ayda ödenecek.

İLBANK’ın değerli taşınmazlarını satışa çıkarmasına TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi sert tepki gösterdi. Çok yüksek değerlere sahip bu taşınmazların ne amaçla satışa çıkarıldığının açıklanmadığına dikkat çeken şube, ekonomik krizin “halkın parsellerinin satışı ile” çözülemeyeceğini vurguladı. Şube, “Halkın parselleri satılık değildir” diyerek tepkisini dile getirdi.