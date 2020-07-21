4 kişi tarafından soyuldum dedi yalanı ortaya çıktı

21 Temmuz 2020 Salı, 21:45

İstanbul Ümraniye’de dün meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan altın kuryesi soygununun arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Taşıdığı 2 kilo altın ve 120 bin lira paranın tanımadığı kişiler tarafından gasp edildiğini iddia eden Vehbi Arslan, soygunu kendisinin organize ettiğini polise verdiği ifadede itiraf etti.

Vehbi Arslan kuyumcu kuryesi olduğunu ve Ümraniye, Tantavi Mahallesi, Mavera Caddesi üzerinde tanımadığı kişiler tarafından gasp edildiğini söyledi. Vehbi Arslan, otomobilinin önünü kesen tıbbi maskeli iki şüphelinin onu ölümle tehdit ederek araçta bulunan 2 kilo altın ve 120 bin dolar parayla kaçtığını söyledi.

20 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde 4 şüpheli, sözde müşteki şahsın aracını takip etmesinin devamında aracın önünü keserek silah doğrulttu. Akabinde 120 bin lira ve 2 kilo altını yağmaladı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayın gerçekleştirildiği aracın kiralık olduğu ve Pendik sahilinde bulunan bir otoparkta park halinde bulunduğu belirledi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Recep Ç. (23), Tunahan S. (24), Vehpi A. (38) ve Mehmet V. (31) isimli şahıslar aynı gün 18.00 sıralarında araç yakınında yakalandı. Şüphelilerin vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda olayın Vehpi A. isimli şahıs tarafından ailesine olan borçlarını söyleyemediği için kurgulandığı belirlendi.

Çalışmaların devamında olayın kurgulanmasında şahıslara yardım ettiği belirlenen Sedat Ö. (28) isimli şahıs da aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Çalındığı iddia edilen para ve ziynet eşyalarının içerisinde bulunduğu çanta içerisi kağıt ve poşetlerle doldurulmuş bir şekilde çöp kutusunda bulundu. Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Suç Uydurma" suçundan işlem yapılan şahıslarla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.