4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 63.27 TL vergi ödüyor
Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri, vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı verilere göre:
- Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödeniyor.
- 3 GSM operatörü abonelerinin ortalama aylık ödemeleri ise, vergiler dahil 49.89 TL. - Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor.
- Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.
- Giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2021 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.
TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, “Döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderler arttı. Kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor” diye konuştu.
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