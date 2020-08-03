4 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciası göz göre göre gelmiş!
İzmir'in Foça ilçesinde içerisindeki 10 yolcuyla batan teknede facia adeta göz göre göre geldi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan ve olayın ardından yüzerek karaya çıkan tekne sahibi kayıplara karıştı.
İzmir’in Foça ilçesinde iddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan ‘Egem’ ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden dün denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı.
Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.
FAZLADAN 6 YOLCU
Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi.
4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.’nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.
KAYIPLARA KARIŞTI
Tekne sahibi Adem D.’nin olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi.
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