İzmir'de tekne faciası: 4 ölü, 1 kayıp
Olaydan kurtulan 4 kişiye Atatürk Adası üzerinde sağlık ekipleri müdahalede bulunurken kaybolan 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, kaybolan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.
Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan 4 kişi, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.
Kayıp durumdaki 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve havadan çalışma başlattı.
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