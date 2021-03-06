4 milyonluk dev ihale tanıdığa gitti

06 Mart 2021 Cumartesi, 11:46

AKP’li Urfa Eyyübiye Belediyesi, 4 milyon TL maliyetli Süleyman Şah Gençlik Merkezi için AKP Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Arıkan'ın şirketiyle sözleşme imzaladı.

Kamu ihaleleri ile belirli kişi ya da kurumlara sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha eklendi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, geçen yıl 118 milyon TL borç açıklayan AKP’li Eyyübiye Belediyesi’nin, ilçede inşası devam eden Süleyman Şah Gençlik Merkezi’nin yapım işi için anlaştığı şirketin sahibinin de AKP’li olduğu anlaşıldı.

AKP’li Urfa Eyyübiye Belediyesi, Süleyman Şah ismini verdiği dev gençlik merkezi için milyonlarca lirayı gözden çıkardı. Gençlik merkezinin yapım işi için 20 Ocak’ta gerçekleştirilen ihaleye dört şirket teklif verdi. Teklifler üzerinde değerlendirme yapan belediye yönetimi, bir teklifi geçersiz sayarak sayıyı üçe düşürdü.

İMZALAR 10 ŞUBAT'TA

İhaleye verilen teklifler üzerinde yapılan son değerlendirmenin ardından 10 Şubat tarihinde imzalar atıldı.

İhale, 4 milyon 66 bin TL karşılığında Arıkan Gıda Maddeleri Giyim Dayanıklı Tüketim Maddeleri Pazarlama isimli şirkete bırakıldı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ndeki bilgilere göre, Eyyübiye ilçesinin AKP teşkilatında Yönetim Kurulu Üyesi olan İsmail Arıkan şirketin ortakları arasında yer alıyor.

Arıkan, “Süleyman Şah Gençlik Merkezi Yapım İşi” ihalesinin onay tarihinden bir, ihalenin gerçekleştiği tarihten ise 12 gün önce Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Muş’u ziyaret etti.

Arıkan, ziyareti duyurduğu sosyal medya paylaşımının üzerine, “Başkanımız Mehmet Kuş’u ziyaret ettik” notunu düştü.

Şirketin ortağı Arıkan, ihale tarihinden 12 gün önce Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş’u makamında ziyaret etmişti.

(Fotoğraf: Twitter/arikannismail6)