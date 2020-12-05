4 sağlık çalışanı daha Covid-19'a yenik düştü
TTB, İstanbul, Denizli ve Hatay'da 4 sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul, Denizli ve Hatay'da son 24 saatte dört sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iş yeri hekimi olarak çalışan Doktor Ümit Erdem, Denizli Cerrahi Hastanesi Başhekimi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Bacanlı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Adnan Çetin ve Hatay Devlet Hastanesi’de sağlık işçisi olarak çalışan Hakan Yücel'in Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
- Onu görenler “Koronavirüs geldi” diyor
- Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündeminde
- Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme
- Doktora Bak elimde kalırsın kadın! deyip saldırdı
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt