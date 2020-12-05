4 sağlık çalışanı daha Covid-19'a yenik düştü

05 Aralık 2020 Cumartesi, 09:41

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul, Denizli ve Hatay'da son 24 saatte dört sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.



TTB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iş yeri hekimi olarak çalışan Doktor Ümit Erdem, Denizli Cerrahi Hastanesi Başhekimi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Bacanlı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Adnan Çetin ve Hatay Devlet Hastanesi’de sağlık işçisi olarak çalışan Hakan Yücel'in Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu.