4 ülkeden Afganistan çağrısı

Reuters'ın haberine göre ABD, Rusya, Çin ve Pakistan Afganistan'da ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 09:42
4 ülkeden Afganistan çağrısı
Abone Ol google-news

ABD Afganistan'da savaşan tarafların bir an önce ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunurken bu çağrı Rusya, Çin ve Pakistan'dan da destek buldu. ABD barış görüşmelerinde bölgedeki planları için yerel güçlerden destek alma konusunda kararlı.

ABD'nin 20 yıldır Afganistan'da bulunan askerlerini çekme zamanı giderek yaklaşıyor. ABD bu tarih yaklaşırken ilk defa Rusya tarafından düzenlenen barış görüşmelerine üst düzey bir temsilci gönderdi. Görüşmelerin ardından 4 ülkenin ortak olarak yaptığı açıklamada "Bu dönüm noktasında dört ülke olarak bizler taraflara görüşmelere devam etme ve 40 yıldan uzun süren savaşı barış anlaşması ile sonlandırma çağrısında bulunuyoruz" ifadesi yer aldı.

Moskova görüşmelerinin, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereleri yeniden canlandırması bekleniyordu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler