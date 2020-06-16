4 ülkeden aşı için 750 milyon Avro ödeme
İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, Birleşik Krallık merkezli, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel Covid-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon Avro ödeyecek.
Birleşik Krallık-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa'ya 400 milyon doz Covid-19 aşısı sağlamak için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.
İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı. Anlaşmadan İtalya'nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon Avro olacak.
Video Haberler
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi
- Dikkat! Uzmanından zehirli yılan açıklaması
- Defalarca aynı maskeyi takanlar dikkat!