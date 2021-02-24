4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Emek Ödülü, Sevin Okyay’ın
4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin Emek ve Başarı Ödülleri açıklandı. Sinema yazarlığı kategorisi Emek Ödülü'ne, Türkiye’nin ilk kadın sinema eleştirmeni Sevin Okyay; akademi kategorisi Başarı Ödülü'ne, East Anglia Üniversitesi’nden Prof. Eylem Atakav; Yönetmen Başarı Ödülü'ne ise Oscar adaylığı bulunan “Bal Ülkesi” (Honeyland) filminin yönetmenlerinden Tamara Kotevska değer görüldü.
Sevin Okyay
Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası boyuta taşınan festival, 1-7 Mart, 26 Nisan-5 Mayıs ve 25-30 Haziran olmak üzere üç ayrı tarihte gerçekleştirilecek.
Sinema yazarlığı kategorisindeki Emek Ödülü Türkiye’nin ilk kadın sinema eleştirmeni Sevin Okyay’a verilecek. East Anglia Üniversitesi’nde film, kadın ve medya üzerine çalışmalarda bulunan yönetmen Prof. Eylem Atakav, akademi kategorisinde Başarı Ödülü’nü alacak. Festivalin Yönetmen Başarı Ödülü ise Oscar adaylığı bulunan “Bal Ülkesi” (Honeyland) filminin yönetmenlerinden Tamara Kotevska’nın olacak.
Ödüller festivalin 25-30 Haziran tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da düzenlenecek ödül töreninde sahiplerine takdim edilecek.
Prof. Eylem Atakav ve Tamara Kotevska
FESTİVALİN ULUSAL VE ULUSLARARASI JÜRİSİ AÇIKLANDI
Festival kapsamında 1-7 Mart tarihleri arasında Türkiye’den filmler İngiltere ve Kosova genelinde çevrimiçi olarak gösterilecek. İngiltere’de East Anglia Üniversitesi ile Britanya Türk Kadınları Derneği ve Kosova’daki Gerçek Derneği işbirliğinde gösterim, soru ve cevap atölye etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Uluslararası Dünya seçkisi de festivalin internet sayfasında yurt dışı gösterimlerle eş zamanlı olarak Türkiye’de gösterime açık olacak. Festivalin ulusal yarışma finalistleri, ulusal seçkileri ve Balkan yarışma finalistleri ise, 25 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den çevrimiçi olarak izlenebilecek.
Festivalin ulusal yapımlarını Dr. Öğr. Üyesi Dilaver Bayındır, yönetmen Jale İncekol, yönetmen Sevinç Baloğlu, yönetmen Aysim Türkmen ve sinema yazarı Banu Bozdemir’den oluşan jüri değerlendirecek.
Balkan yarışma finalistleri ise festivalin kısa film koordinatörü Doç.Dr.Ragıp Taranç, uluslararası koordinatörleri Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Merve Uygun ve Dr. Ebru Beyazıt ile Balkan temsilcisi Nena Popovic’ten oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.
27 uluslararası filmin Türkiye’deki ilk gösteriminin yapılacağı festival hakkında daha detaylı bilgi edinmek için şuraya bakılabilir.
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