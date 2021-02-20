4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin programı belli oldu: 45 yerli, 40 yabancı film gösterilecek

20 Şubat 2021 Cumartesi, 09:30

“Süper Kahramanlık” teması ve “Sığamıyoruz” sloganı etrafında şekillenecek olan festival bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Festivalin ilk gösterimleri Türkiye, İngiltere ve Kosova’da 1 – 7 Mart tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirecek.

Türk filmlerinden oluşan özel seçki, East Anglia Üniversitesi ve Britanya Türk Kadınları Derneği işbirliğiyle İngiltere’de, Gerçek Derneği işbirliğiyle de Kosova’da gösterilecek.

Orta ve kısa metraj 16 uluslararası filmden oluşan Dünya Sineması seçkisi, 1-7 Mart tarihleri arasında festivalin internet sitesinden çevrimiçi olarak izlenebilecek.

26 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye ve Balkan filmlerinin gösterimi yapılacak. 25 – 30 Haziran 2021’de ise pandemi koşulları göz önünde bulundurularak İzmir’de bir ödül töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Festivalde gösterimlerin yanı sıra paneller, söyleşiler ve atölye etkinliklerinin de yer alacağı mart programında, zoomazoom etkinliği ile yönetmenler çevrimiçi olarak sektörel bir toplantıya davet edilecek.

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’ne bu yıl 30 ülkeden 150 film başvurdu. Festival kapsamında 45 yerli, 40 yabancı yapım izleyiciyle buluşacak. Yarışmalı Balkan seçkisi yer alan filmlerden 27 tanesinin ilkgösterimini 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde gerçekleştirilecek. Festivalin yarışmalı Balkan seçkisinde uzun metraj, belgesel ve kısa metraj kategorilerinde toplamda 24 film değerlendirmeye alınacak.

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali uluslararası programı şöyle:

Dünya Sineması – Resmî Gösterim Seçkisi

“Heartstring” – Maryam Razaghi (İran)

“Bear With Me” – Daphna Awadish (Hollanda)

“Paola Makes A Wish” – Zhannat Alshanova (Kazakistan, İsviçre)

“Jarvik” – Emilie Mannering (Kanada)

“The Fantastic” – Maija Blåfield (Finlandiya)

“Kurban” – Nevra Topçu (Birleşik Krallık-Türkiye)

“Tangle” – Maliheh Gholamzadeh (İran)

“Der Weg Nach Hollywood” – Jelena Bosanac (Almanya)

“White Cloud” – Anja Medved (Slovenya)

“Black And White” – Sandra Gjorgieva (Kuzey Makedonya)

“Lifeline” – Eylem Atakav ve Karoline Pelikan (Birleşik Krallık)

“The Possible Impossibilities” – Zeynep Arısoy (İspanya)

“Twins Are Born, Arter Nine Children” – Lunara Zheenbekova (Kırgızstan)

“Etherality” – Kantarama Gahigiri (İsviçre)

“Ene Mene” – Raphaela Schmid (Avusturya)

“Leakage” – Suzan Iravanian (İran, Çekya)

Balkan Seçkisi Finalistleri / Uzun Metraj Filmler

“Who the Fuck Are You” Marina Radmilac (Sırbistan)

“Son” Ines Tanovic (Bosna Hersek)

“The Trampoline” Katarina Zrinka Matijevic (Hırvatistan)

“A.S. (25)” Milena Grujic (Sırbistan)

“Breasts” Marija Perovic (Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan)

“Asymmetry” Maša Neškovic (Sırbistan)

“The Father” Kristina Grozeva & Petar Valchanov (Bulgaristan)

Balkan Seçkisi Finalistleri /Belgesel Filmler

“Little Star Rising” Sladana Lucic (Hırvatistan)

“The Other Side of Everything” Mila Turajlic (Sırbistan, France, Katar)

“Homelands” Jelena Maksimovic (Sırbistan)

“The Infidel” Nejra Latic Hulusic (Bosna Hersek)

“Victoria, 15” Mina Petrovic (Sırbistan)

“A Two Way Mirror” Katarina Zrinka Matijevic (Hırvatistan)

“Occupied Cinema” Senka Domanovic (Sırbistan)

Balkan Seçkisi Finalistleri / Kısa Filmler

“Then comes the evening” Maja Novakovic (Sırbistan, Bosnia)

“Vera” Verica Nedeska Trajkova (Kuzey Makedonya)

“Everything is fine” Ruzica Anja Tadic (Hırvatistan, Sırbistan)

“When I am at home” Ivana Todorovic (Sırbistan)

“The Award” Lidija Mojsovska (Kuzey Makedonya)

“Eggshells” Slava Doytcheva (Bulgaristan)

“Days Lost” Jovana Avramovic (Sırbistan)

“Consuming Contemporary” Ana Aleksovska (Kuzey Makedonya)

“God’s Will” Tanja Brzakovic (Sırbistan)

“Fighting For Death” Eleonora Veninova (Kuzey Makedonya)