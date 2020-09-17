40 tabip odasından, Bahçeli'ye Hipokrat Yemin'li cevap

17 Eylül 2020 Perşembe, 19:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelede yetersiz kalınmasına dikkat çekmek için "siyah kurdele" eylemi düzenleyen Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yönelik "hain" suçlaması ve “kapatılsın” çağrısına karşılık 40 tabip odası, Hipokrat Yemini ile karşılık verdi.

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı 40 tabip odası, yaptıkları ortak açıklamada, Hipokrat Yemini'ndeki “…Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne ant içerim” ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Her zaman hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve halkın yararını gözeten, kurulduğu 1953 yılından itibaren bilgi ve birikimini ülkemizin ve halkımızın bedenen, ruhen ve sosyal olarak daha sağlıklı olması için kullanan TTB’nin içinde ve yanında olmaktan onur duyuyoruz. Toplum sağlığını önceleyen, halkın sağlık hakkını savunan, bilimsel ve özgür düşünceden taviz vermeyen meslek örgütümüz iyi ki var, hep var olacak diyoruz.”