TTB'yi hedef alan Bahçeli'ye tepki yağdı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 22:53

Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB), sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" şeklindeki kampanyasını hedef aldı. TTB'nin kapatılması gerektiğini savunan Bahçeli, "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden tepki yağdı. İşte o tepkiler:

'TEHDİT ETMEK BÜYÜK SORUMSUZLUKTUR'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Böyle bir pandemi sürecinde hekimlerin meslek örgütünü hedef almak ve tehdit etmek büyük sorumsuzluktur. Bu saldırılara karşı kamuyu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren Türk Tabipleri Birliği'nin ve canı pahasına mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının yanında duracağız'' dedi.

'ETİK DAYANIŞMANIN ÖNEMİNİ BİLEN MİLYONLAR VAR'

Türk Tabipler Birliği, ''#İyikiTTBvar Ama daha da önemlisi; İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var...'' açıklamasını yaptı.

'İNSAN SEVGİSİ KAZANACAK'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ''Halkın sağlığı için canını dişine takan #iyikiTTBvar. İyi hekimlik ve yüreğimizdeki insan sevgisi kazanacak!'' açıklamasını yaptı.

'TTB SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Sağlık çalışanları, canlarını ortaya koyarak virüse karşı mücadele ederken, 'TTB kapatılmalı' demek hekimleri hedef göstermekten başka hiçbir amaca hizmet etmez. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve TTB sahipsiz değildir'' dedi.

'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

CHP İstanbul Milletvekili, ''İyi ve doğru hekimliğin her zaman yanındayız. #iyikiTTBvar'' dedi.

'SARAY SÖZCÜSÜ BAHÇELİ'

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, ''Saray sözcüsü Bahçeli, #TTB tez kapatılsın buyurmuş. Halkın doktorları padişahım çok yaşa demediler, dedirtemeyeceksiniz. Siz yalanın, biz #TTBninyanındayız'' ifadelerini kullandı.