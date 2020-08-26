400 gündür ödeme yapılmadı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Koronavirüs salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan kamu hastanelerinin ekonomik olarak gerekli bütçe verilmediği için tıbbi malzeme ticareti yapan pek çok özel şirkete borçlu olduğu ortaya çıktı. Ödeme alamayan firmalar çareyi iktidara mektup yazmakta buldu. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay’a yazılan mektupta, kamu hastanelerinin ilaç dışı tıbbi malzeme, protez ve laboratuvar ekipmanını ihale yasası kapsamında özel sektör aracılığıyla tedarik ettiği anımsatıldı.

DURMA NOKTASINDA

Mektupta, “Ancak uzun süredir söz konusu tedarik zincirinde baş gösteren birtakım problemler, kentimizde faaliyet gösteren 150’ye yakın üyemizi; daha da önemlisi son derece stratejik bir sektörü faaliyetlerini sürdüremez noktaya getirmiştir” denildi.

Mektupta, medikal ürün ve hizmet ticareti yapan firmaların Kamu İhale Yasası kapsamında açılan ihalelere katıldığı ve bu kapsamda 120 ile 200 gün arasında değişen sürelerde ödemelerini aldıkları ifade edildi. “Ancak son 6 aylık süreçte Eskişehir’de faaliyet gösteren kamu hastanelerimiz, ilgili üyelerimizin 120-200 günde alması gereken ödemeleri ne yazık ki 400 günü aşan belirsiz sürelere uzatmaktadır” denilen mektupta, son 6 aydır çözümsüz bir duruma gelen söz konusu durumun; bir sektörün faaliyet gösteremez hale gelmesine sebep olacak ölçüde ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi.