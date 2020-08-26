400 gündür ödeme yapılmadı
Kamu hastanelerinin, ilaç dışı tıbbi malzemeyi ihale yasası kapsamında tedarik ettiği özel sektöre aylardır ödeme yapamaması, hastanelerin ekonomik olarak iflas noktasına geldiğini gösterdi. Bu kapsamda Eskişehir Ticaret Odası; başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere iktidar temsilcilerine mektup yazarak, kamu hastanelerine tıbbi malzeme tedarik eden üyelerinin 400 günü aşkın süredir hiçbir ödeme alamadıklarından yakındı.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan kamu hastanelerinin ekonomik olarak gerekli bütçe verilmediği için tıbbi malzeme ticareti yapan pek çok özel şirkete borçlu olduğu ortaya çıktı. Ödeme alamayan firmalar çareyi iktidara mektup yazmakta buldu. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay’a yazılan mektupta, kamu hastanelerinin ilaç dışı tıbbi malzeme, protez ve laboratuvar ekipmanını ihale yasası kapsamında özel sektör aracılığıyla tedarik ettiği anımsatıldı.
DURMA NOKTASINDA
Mektupta, “Ancak uzun süredir söz konusu tedarik zincirinde baş gösteren birtakım problemler, kentimizde faaliyet gösteren 150’ye yakın üyemizi; daha da önemlisi son derece stratejik bir sektörü faaliyetlerini sürdüremez noktaya getirmiştir” denildi.
Mektupta, medikal ürün ve hizmet ticareti yapan firmaların Kamu İhale Yasası kapsamında açılan ihalelere katıldığı ve bu kapsamda 120 ile 200 gün arasında değişen sürelerde ödemelerini aldıkları ifade edildi. “Ancak son 6 aylık süreçte Eskişehir’de faaliyet gösteren kamu hastanelerimiz, ilgili üyelerimizin 120-200 günde alması gereken ödemeleri ne yazık ki 400 günü aşan belirsiz sürelere uzatmaktadır” denilen mektupta, son 6 aydır çözümsüz bir duruma gelen söz konusu durumun; bir sektörün faaliyet gösteremez hale gelmesine sebep olacak ölçüde ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi.
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