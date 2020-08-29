45 milyar dolar kimin cebine girdi?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 19:00

Doların yükselişini durdurmak için uygulanan politikaları değerlendiren Gelecek Partisi Ekonomi ve Mali Politikalar Başkan Yardımcısı ekonomist Kerim Rota , "Son 19 ayda doları 7 TL’nin altında tutmak için elden çıkarılan 105 milyar doların 60 milyar dolarlık kısmıyla Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcının talebi karşılandı. 45 milyar dolar ise ‘sabit kurdan döviz fırsatını değerlendiren yerli faizcilerin cebine girdi" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, yerli faizcinin cebine giren 45 milyar doların kimlerin cebine girdiğini sordu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Özkan, "İçerde kimler aldı? Zengin oldu? Servetine servet kattı? Haydi TBMM’de bir araştırma komisyonu kuralım. Dövizimiz kimlere satılmış? Öğrenelim. 90’lı yılların sonunda bunun için kıyamet kopmuştu. Şimdi AKP sus pus. Hayırdır, sizinkiler mi götürdü dövizimizi?" diye konuştu.