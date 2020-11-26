45'inci İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri açıklandı
Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız olarak 45 yıldır sürdürülen Türkiye'nin en uzun soluklu ödül organizasyonunda, ödüle layık görülen isimler açıklandı.
Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü; Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz Turgay ve Mehmet Erhan Sar'dan oluşan 'İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'nun 2019-2020 tiyatro dönemi için aldığı ortak karar sonucunda;
'Sanata Evet' Platformu | Tamer Levent
Tiyatro kültürünün tanımlanması ve yaygınlaşması doğrultusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan, öncülük ettiği toplumsal yaşamın sanat kültürü ile yeniden inşasında yol gösteren ve kavramları bütünleştiren 'Sanata Evet' kampanyası ve felsefesi nedeni ile Tamer Levent
Ankara Sanat Tiyatrosu (AST)
1963 yılında devrimci-ilerici bir tiyatro topluluğu olarak kurulan, yüzlerce oyuncu, yazar, yönetmen, sahne emekçisine yuva olmuş, İsmet Küntay’ın yazdığı oyunları sahneleyerek Türk Tiyatrosuna kazandıran Ankara Sanat Tiyatrosu
Tiyatrokare | Nedim Saban
Henüz çocukken kurduğu ‘Beş Kafadarlar Çocuk Tiyatrosu’ ile tiyatroya gidemeyen çocuklara Türkiye’de ilk kez çocuk parklarında oyun sahneleyip, tiyatro bilincinin yerleşmesine katkıda bulunan, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının görev aldığı Tiyatrokare topluluğu ile geniş bir repertuvarla izleyiciyle buluşan, yaptığı sanat içerikli TV söyleşi programları ile küresel salgın döneminde çevrim içi canlı yayınlarla sanatı gündemde tutan, özgürce tartışmaya açan Nedim Saban
Remzi Buharalı
Opera, bale ve müzik alanında gerek kurumsal yönetici kimliği (Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü), gerekse gerçekleştirdiği otuz adet uluslararası festivalle ülkemizin yurt dışında markalaşmasına ve sanata sağladığı katkılar nedeniyle Remzi Buharalı
Oyun Yazarı Ödülü
Okday Korunan'ın yazdığı ve yönettiği, 'İstanbul Devlet Tiyatrosu' yapımı, 'İyi Şanslar' adlı oyundaki başarılı yazarlığı nedeniyle Okday Korunan
Yapım Ödülü
Dario Fo ve Franca Rame'nin yazdığı, Füsun Demirel’in dilimize kazandırdığı, yönetmenliğini üstlendiği ve oyuncu olarak yer aldığı, 'Tiyatro 11' tarafından sahnelenen 'Şişman Güzeldir'
Çocuk Tiyatrosu Ödülü:
Otuz yıldır devam eden tiyatro serüveninde, on yılı aşkın bir süredir büyük özverilerle Denizli de 'Her Hafta Yeni Bir Çocuk Oyunu' rüyasını gerçekleştiren Ümit Baykurtalp’in kurduğu ve yönettiği, 'Ümit Baykurtalp Tiyatrosu ödüle layık görülmüştür.
Küresel salgın süreci gerekçesiyle 'İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri' için fiziki olarak ödül gecesi düzenlenmeyecektir. Organizasyonun YouTube ve sosyal medya hesaplarından, ödüle layık görülen sanatçı ve sanat kurumları ile canlı yayınlar gerçekleştirilecektir.
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