49 yaşındaki gazi, saldırıya uğradı
Ankara’da, 49 yaşındaki gazi İsmet Güldal, evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından taş, sopa ve bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Etlik’te yaşandı. 2001’de gazi olan ve koltuk değneği kullanan Güldal, evinin bulunduğu sitenin bahçesinde ve evinin önünde saldırıya uğradı. 2 kişinin taş, sopa ve bıçakla saldırdığı Güldal’ın burnu kırılırken, boynunda, elinde ve ayağında da darp izleri oluştu. Güldal, saldırının ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Darp raporu da alan Güldal, göğsünde de bıçak yarası olduğunu söyledi.
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