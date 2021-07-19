49 yaşındaki gazi, saldırıya uğradı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:32

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Etlik’te yaşandı. 2001’de gazi olan ve koltuk değneği kullanan Güldal, evinin bulunduğu sitenin bahçesinde ve evinin önünde saldırıya uğradı. 2 kişinin taş, sopa ve bıçakla saldırdığı Güldal’ın burnu kırılırken, boynunda, elinde ve ayağında da darp izleri oluştu. Güldal, saldırının ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Darp raporu da alan Güldal, göğsünde de bıçak yarası olduğunu söyledi.

