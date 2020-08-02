5 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı
Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Piknik Alanı mevkisinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var