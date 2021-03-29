5 aylık hamile Selin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmit´te koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör hayatını kaybetti.
İzmit´te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör´e (32), bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör´ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı.
Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti.
İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi dün Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
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