5 aylık hamile Selin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmit´te koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör hayatını kaybetti.

(DHA)
29 Mart 2021 Pazartesi, 19:43
5 aylık hamile Selin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

İzmit´te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör´e (32), bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör´ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti.

İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi dün Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler