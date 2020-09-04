5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır surlarındaki bir kapı briket ile kapatıldı. Ortaya çıkan görüntü, yurttaşların tepkisine neden oldu.
Milattan önce 3000- 4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddinden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015 yılında alınan Diyarbakır surlarının bazı kapıları, 2015 yılında yaşanan olaylar sırasında tedbir amaçlı beton bloklarla kapatılmıştı.
Beton bloklarla kapatılan kapılar daha sonra bir bir açılırken, bir kapının briket ile kapatılması yurttaşların tepkisine neden oldu.
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