"5 dakikada Beşiktaş" sloganı gerçek oldu; rekor geldi

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:39

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, 14 dakikada 3, ilk 45 dakikada da '5' gol birden attı.Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında skoru 5-0’a taşırken, bu sezon bir devrede en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı.

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u konuk eden Beşiktaş, çok hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde kapatırken, bu sezon bir devrede en çok gol attığı mücadeleyi ortayı koymuş oldu. Maçın 2. dakikasında Akintola’nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Beşiktaş, 11 ve 14. dakikada ise Larin’le farkı 3’e çıkardı. 38. dakikada N’Koudou skoru 4-0 yaparken, ilk yarıda son sözü ise N’Koudou’nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz söyledi. 43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 44. dakikada Rosier’in pasında fileleri havalandırırken bu sezon da ilk gol sevincini yaşamış oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon bir devrede en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. Ligin ilk yarısında sahasında Rizespor’u 6-0’lık skorla geçen siyah-beyazlılar, bu maçın ikinci yarısında rakip kaleye 4 gol bırakmıştı.



REKORLARIN TAKIMI HATAYSPOR!

Bu sezon Süper Lig’de bir devrede rakip filelere en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen takım Hatayspor oldu. Ligin 15. haftasında Antalspor deplasmanında 6-0’lık skorla galip gelen Hatayspor, bu maçın ilk yarısın 5-0 önde kapatmıştı. Ligde bir devrede en çok gol atan takım unvanına sahip olan Hatayspor, Beşiktaş karşısında da aynı duruma düştü ve ilk yarıyı 5-0 yenik kapatarak, bir devrede hem en fazla gol atan hem de en fazla gol yiyen takım oldu. Hatayspor, ligin 4. haftasında Alanyaspor’dan da maçın ilk yarısında 4 gol yemiş ve mücadeleyi 6-0 kaybetmişti.

2 DEĞİŞİKLİK

Sağ bekte Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekip Valentin Rosier'i oynatan Sergen Yalçın, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmayı Valentin Rosier, Welinton de Souza, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala'dan kurdu.

Defansın önünde Josef de Souza'ya forma veren Yalçın, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin şeklinde kurguladı.

GÖKHAN TÖRE KADRODA

Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyunu tamamlayamayan Gökhan Töre, Atakaş Hatayspor maçında kadroya dahil edildi.

Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ardından yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından maç kadrosuna alındı ve mücadeleye yedek olarak başladı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezaları sona ermesinin ardından kadroya geri döndü.

Cezaları nedeniyle Rize deplasmanında görev yapamayan ikin oyuncudan Rosier defansın sağında görev alırken, Necip Uysal yedek soyundu.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Beşiktaşlı oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde derbide cezalı duruma düşecek.

SAHADA TEK TÜRK FUTBOLCU ERSİN DESTANOĞLU

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sahaya çıkan tek Türk kökenli futbolcu Ersin Destanoğlu oldu.

Hatayspor 11'indeki tüm futbolcular yabancı isimlerden oluşurken, Beşiktaş sahaya 10 yabancı futbolcu ile çıktı.

Beşiktaş 8 Türk futbolcusunu yedek soyundururken, Hatayspor'un kadrosunda 7 Türk futbolcu yer aldı.



