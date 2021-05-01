CANLI ANLATIM | Beşiktaş 5-0 Hatayspor (İkinci yarı oynanıyor)

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:26

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yöneteiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapıyor.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 5-0 Hatayspor

45' GOL | Ghezzal'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Rosier topu arka direğe sert kesti. O noktada topa dokunan Rıdvan topu ağlara gönderdi.



37' GOL | Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan N'Koudou, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.



33' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in şutunda top direkten döndü.



27' Boupendza'nın sol kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği topa Akintola hareketlenip vuruşunu yaptı. Ama açıyı iyi kapatan Ersin gole izin vermedi.



24' Vida orta salanda topu kapıp Larin'e pasını verdi. Larin bekletmeden Ljajic'e topu aktardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Ghezzal'ın yerden uzak direk dibine doğru yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.

22' Boupendza'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Diouf hareketlendi. Ama Ersin kalesini terkedip topu ayağıyla uzaklaştırdı.

21' N'Koudou sol kanatta iki rakibinden soyrılıp ceza sahasına sokuldu. Pasını Larin'e aktarmak istedi. Ama araya Katranis girdi ve topu uzaklaştırdı.

16' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Koudou'nun şutu uzak direğin yanından dışarıya gitti.



14' GOL | Rosier'in pasıyla yay içinde topla buluşan Ljajic, bekletmeden Larin'i gördü. Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve fileleri havalandırdı.



12' N'Koudou, sol kanattan ceza sahasına sokulup sağ ayağı ile sert bir vuruş yaptı. Munir gole izin vermedi.



10' GOL | Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larin, dar açıdan yakın direk dibine sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

9' Savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Katranis, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Ama şutunda top üstten auta gitti.

6' Ljajic'in ceza sahası dışından çektiği şutta Munir topu çeldi. Seken topta bu kez Ghezzal pozisyona girdi. Ama onun da vuruşunda Munir gole izin vermedi.

5' Ljajic'in ara pasına hareketlenen Larin'in şutunda top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

4' Savunmanın arkasına atılan topa Akintola hareketlendi. Ama Ersin kalesini zamanında terkederek topu kontrol etti.



1' GOL | Ghezzal'ın sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vurdu ve topu kendi ağlarına gönderdi.



1' Karşılaşma Ali Palabıyık'ın işareti ile başladı.

Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.