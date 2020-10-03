5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Erzincan'da 11, Iğdır ve Tunceli'de 12 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 21, Erzurum'da 20 derce olacak.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Cumhur İttifak’ı iddiası
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Cumhur İttifak’ı iddiası