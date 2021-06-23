5. İstanbul Tasarım Bienali'nde...

23 Haziran 2021 Çarşamba, 12:11

Büyükada Şarkı Hatları-kamusal programı, Büyükada’da Adalar Belediyesi İskelesine yanaşacak olan mavnada gerçekleştirilecek.

Mimarlık, tasarım ve araştırma alanlarında ödüllü "Studio Ossidiana"nın ürettiği "yüzer bahçe"nin hem bir tasarım projesi hem de bir yolculuk olacağı belirtildi.

Bu "yüzer bahçe" Prens Adaları’nın hiçbir kamusal alanının olmadığını da hatırlatarak; 24-29 Haziran boyunca, Dünya Mirası Adalar Girişimi tarafından kamusal alan olarak farklı disiplinlerden konuklara sanatçılara, performansçılara ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin dijital ortamdan çok kişiye ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

İşte ayrıntılar;

"Adalar'daki bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ev sahipliği yapacak olan bu "yüzer bahçe", Adalar boyunca yapacağı yolculuk sırasında, bir yandan insanlara, hayvanlara, etkinliklere ve sohbetlere ev sahipliği yaparken bir yandan da takımadalara özgü yaşamın ve öykülerin yerleştiği bir göçebe pavyona dönüşerek anakaraya yönelecek.

Adalar'ın benzersiz toprağı ve mineralleri üzerine yürütülen araştırmalara da ev sahipliği yapan "yüzer bahçe", Genç Küratörler Grubu, Dünya Mirası Adalar ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği işbirliği ile tasarlandı.

Bu projeyi Studio Ossidiana (Alessandra Covini, Giovanni Bellotti, Sze Wing Chan), Sera Tolgay, Daniel Marshall, Merve Yücel, Kerim Bayer ve Ahmet Topbaş ile birlikte gerçekleştirdi.

Bu "yüzer bahçe" Prens Adaları’nın hiçbir kamusal alanının olmadığını da hatırlatarak; 24-29 Haziran boyunca, Dünya Mirası Adalar Girişimi tarafından kamusal alan olarak farklı disiplinlerden konuklara sanatçılara, performansçılara ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin dijital ortamdan çok kişiye ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

Program:

23–30 Haziran 2021

1. Etkinlik

24 Haziran Perşembe

Saat: 17.00–18.00

"Hayalet Ağlar ve Deniz Salyası"

Konuşmacı: Serco Ekşiyan

2. Etkinlik

24 Haziran Perşembe

Saat: 18.00–19.00

Adayı Duyuyor musun? - Yoga

Performansçı: Dolunay Varol

3. Etkinlik

25 Haziran Cuma // ZOOM Etkinliği

Saat: 14.00–15.30

Permakültür ve Sanat - Kamusal Alanda İfade ve Katılım

Konuşmacılar: Halka Sanat Projesi kurucu direktörü İpek Çankaya, İstanbul Permakültür Kolektifi kurucusu Dilek Yalçın Demiralp, sanatçılar Burak Ayaz ve Koenraad Van Lier ile dörtlü sohbet ve Halka Sanat projesi sunumu

4. Etkinlik

25 Haziran Cuma

Saat: 15.45–16.45

Hayal Bahçelerinden Hikâyeler

Konuşmacı: Mete Özel

5. Etkinlik

25 Haziran Cuma

Saat: 17.00–18.00

Yeniden Yabanlaştırmak

Konuşmacılar: Gündüz Vassaf & Derya Tolgay

6. Etkinlik

25 Haziran Cuma

Saat: 18.00–19.00

Yerleşik Bağışıklığın Üstesinden Gelene Kadar Hatırlamayı Sürdürmek

Performansçılar: Talin Büyükkürkciyan, Nikolai Galen

7. Etkinlik

26 Haziran Cumartesi

Saat: 14.00–15.00

Antroposen Sonrası Ada Tahayyülleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Proje Sunumu

Konuşmacılar: İstanbul Bilgi Üniversitesi

8. Etkinlik

26 Haziran Cumartesi

Saat: 15.30–16.30

Antroposen Peyzajlar

Konuşmacılar: Tansel Korkmaz, Bahar Özay, Korhan Gümüş

9. Etkinlik

26 Haziran Cumartesi

Saat: 17.00–18.00

Bilim ve sanat: Geleceğimiz Mercanlar

Konuşmacılar: Doç. Dr. Nur Eda Topçu & Sibel Horada

10. Etkinlik

27 Haziran Pazar // ZOOM Etkinliği

Saat: 18.00–19.30

Dün-Bugün Marmara Biyoçeşitliliği ve Restorasyon

Konuşmacılar: Dünya Mirası Adalar Girişimi'nden Derya Tolgay moderatörlüğünde,

Özdeş Özbay (Açık Radyo),

Cem Dalyan (Hidrobiyolog),

Nur Eda Topçu (Deniz Biyoloğu),

Sera Tolgay (Çevre ve Habitat Restorasyon Uzmanı),

Volkan Narcı (Deniz Yaşamı Koruma Derneği)

Ferhan Çoşkun (Sualtı fotografçısı)

11. Etkinlik

28 Haziran Pazartesi

Saat: 17.00–18.00

Kentte Doğa ve Bisiklet

Konuşmacı: Cihan Erdönmez (Orman Y. Müh.)

12. Etkinlik

28 Haziran Pazartesi

Saat: 18.00–19.00

Suyla Birlikte Yaşamak

Konuşmacı: Akgün İlhan

13. Etkinlik

29 Haziran Salı

Saat: 15.00–16.00

Doğal Koridorlar Oluşturmak

Konuşmacı: Prof. Ünal Akkemik

14. Etkinlik

29 Haziran Salı

Saat: 18.00–19.00"