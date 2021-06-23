5. İstanbul Tasarım Bienali'nde...
5. İstanbul Tasarım Bienali’nin kapanış etkinliği “Büyükada Şarkı Hatları” Dünya Mirası Adalar Girişimi'nin ev sahipliğinde 24-29 Haziran tarihlerinde Büyükada’da Belediye binasının önündeki iskelede gerçekleştirilecek.
Büyükada Şarkı Hatları-kamusal programı, Büyükada’da Adalar Belediyesi İskelesine yanaşacak olan mavnada gerçekleştirilecek.
Mimarlık, tasarım ve araştırma alanlarında ödüllü "Studio Ossidiana"nın ürettiği "yüzer bahçe"nin hem bir tasarım projesi hem de bir yolculuk olacağı belirtildi.
Bu "yüzer bahçe" Prens Adaları’nın hiçbir kamusal alanının olmadığını da hatırlatarak; 24-29 Haziran boyunca, Dünya Mirası Adalar Girişimi tarafından kamusal alan olarak farklı disiplinlerden konuklara sanatçılara, performansçılara ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin dijital ortamdan çok kişiye ulaşmasını sağlaması bekleniyor.
İşte ayrıntılar;
"Adalar'daki bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ev sahipliği yapacak olan bu "yüzer bahçe", Adalar boyunca yapacağı yolculuk sırasında, bir yandan insanlara, hayvanlara, etkinliklere ve sohbetlere ev sahipliği yaparken bir yandan da takımadalara özgü yaşamın ve öykülerin yerleştiği bir göçebe pavyona dönüşerek anakaraya yönelecek.
Adalar'ın benzersiz toprağı ve mineralleri üzerine yürütülen araştırmalara da ev sahipliği yapan "yüzer bahçe", Genç Küratörler Grubu, Dünya Mirası Adalar ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği işbirliği ile tasarlandı.
Bu projeyi Studio Ossidiana (Alessandra Covini, Giovanni Bellotti, Sze Wing Chan), Sera Tolgay, Daniel Marshall, Merve Yücel, Kerim Bayer ve Ahmet Topbaş ile birlikte gerçekleştirdi.
Bu "yüzer bahçe" Prens Adaları’nın hiçbir kamusal alanının olmadığını da hatırlatarak; 24-29 Haziran boyunca, Dünya Mirası Adalar Girişimi tarafından kamusal alan olarak farklı disiplinlerden konuklara sanatçılara, performansçılara ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin dijital ortamdan çok kişiye ulaşmasını sağlaması bekleniyor.
Program:
23–30 Haziran 2021
1. Etkinlik
24 Haziran Perşembe
Saat: 17.00–18.00
"Hayalet Ağlar ve Deniz Salyası"
Konuşmacı: Serco Ekşiyan
2. Etkinlik
24 Haziran Perşembe
Saat: 18.00–19.00
Adayı Duyuyor musun? - Yoga
Performansçı: Dolunay Varol
3. Etkinlik
25 Haziran Cuma // ZOOM Etkinliği
Saat: 14.00–15.30
Permakültür ve Sanat - Kamusal Alanda İfade ve Katılım
Konuşmacılar: Halka Sanat Projesi kurucu direktörü İpek Çankaya, İstanbul Permakültür Kolektifi kurucusu Dilek Yalçın Demiralp, sanatçılar Burak Ayaz ve Koenraad Van Lier ile dörtlü sohbet ve Halka Sanat projesi sunumu
4. Etkinlik
25 Haziran Cuma
Saat: 15.45–16.45
Hayal Bahçelerinden Hikâyeler
Konuşmacı: Mete Özel
5. Etkinlik
25 Haziran Cuma
Saat: 17.00–18.00
Yeniden Yabanlaştırmak
Konuşmacılar: Gündüz Vassaf & Derya Tolgay
6. Etkinlik
25 Haziran Cuma
Saat: 18.00–19.00
Yerleşik Bağışıklığın Üstesinden Gelene Kadar Hatırlamayı Sürdürmek
Performansçılar: Talin Büyükkürkciyan, Nikolai Galen
7. Etkinlik
26 Haziran Cumartesi
Saat: 14.00–15.00
Antroposen Sonrası Ada Tahayyülleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Proje Sunumu
Konuşmacılar: İstanbul Bilgi Üniversitesi
8. Etkinlik
26 Haziran Cumartesi
Saat: 15.30–16.30
Antroposen Peyzajlar
Konuşmacılar: Tansel Korkmaz, Bahar Özay, Korhan Gümüş
9. Etkinlik
26 Haziran Cumartesi
Saat: 17.00–18.00
Bilim ve sanat: Geleceğimiz Mercanlar
Konuşmacılar: Doç. Dr. Nur Eda Topçu & Sibel Horada
10. Etkinlik
27 Haziran Pazar // ZOOM Etkinliği
Saat: 18.00–19.30
Dün-Bugün Marmara Biyoçeşitliliği ve Restorasyon
Konuşmacılar: Dünya Mirası Adalar Girişimi'nden Derya Tolgay moderatörlüğünde,
Özdeş Özbay (Açık Radyo),
Cem Dalyan (Hidrobiyolog),
Nur Eda Topçu (Deniz Biyoloğu),
Sera Tolgay (Çevre ve Habitat Restorasyon Uzmanı),
Volkan Narcı (Deniz Yaşamı Koruma Derneği)
Ferhan Çoşkun (Sualtı fotografçısı)
11. Etkinlik
28 Haziran Pazartesi
Saat: 17.00–18.00
Kentte Doğa ve Bisiklet
Konuşmacı: Cihan Erdönmez (Orman Y. Müh.)
12. Etkinlik
28 Haziran Pazartesi
Saat: 18.00–19.00
Suyla Birlikte Yaşamak
Konuşmacı: Akgün İlhan
13. Etkinlik
29 Haziran Salı
Saat: 15.00–16.00
Doğal Koridorlar Oluşturmak
Konuşmacı: Prof. Ünal Akkemik
14. Etkinlik
29 Haziran Salı
Saat: 18.00–19.00"
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